Inter, l’esito degli ultimi tamponi. Marotta dimesso dall’ospedale (Di sabato 20 marzo 2021) Arrivano buone notizie in casa Inter. Gli ultimi giorni in casa nerazzurra sono stati veramente difficili, la squadra ha dovuto fare i conti con un vero e proprio focolaio. A partire dal dirigente Marotta, positivi anche i calciatore D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino. La decisione è stata quella di rinviare la partita prevista per sabato sera contro il Sassuolo, la scelta ha scatenato una serie di reazioni, i tifosi delle altre squadre si sono infuriati e hanno parlato di campionato falsato. Il club nerazzurro guida la classifica del campionato di Serie A, con ampio margine sulle inseguitrici che sono Milan e Juventus. l’esito dei tamponi, Marotta dimesso Foto di Shahzaib Akber / AnsaNel frattempo è arrivato il responso dei test effettuati nella giornata di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 marzo 2021) Arrivano buone notizie in casa. Gligiorni in casa nerazzurra sono stati veramente difficili, la squadra ha dovuto fare i conti con un vero e proprio focolaio. A partire dal dirigente, positivi anche i calciatore D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino. La decisione è stata quella di rinviare la partita prevista per sabato sera contro il Sassuolo, la scelta ha scatenato una serie di reazioni, i tifosi delle altre squadre si sono infuriati e hanno parlato di campionato falsato. Il club nerazzurro guida la classifica del campionato di Serie A, con ampio margine sulle inseguitrici che sono Milan e Juventus.deiFoto di Shahzaib Akber / AnsaNel frattempo è arrivato il responso dei test effettuati nella giornata di ...

