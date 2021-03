Inter, il rinvio preoccupa Conte: ricorso necessario al turnover (Di sabato 20 marzo 2021) Il rinvio della gara contro il Sassuolo consegnerà all’Inter un calendario con due turni infrasettimanali ad aprile: Conte dovrà ricorrere al turnover Antonio Conte ha più volte confermato la stessa squadra nelle ultime uscite, avendo un solo impegno settimanale. Il rinvio della gara contro il Sassuolo, per le ben note vicende legate al Covid, mettono i nerazzurri di fronte ad un calendario più fitto ad aprile. Come fa notare La Gazzetta dello Sport, saranno ben due i turni infrasettimanali ad aprile con Conte che dovrà per forza di cose ricorrere al turnover. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Ildella gara contro il Sassuolo consegnerà all’un calendario con due turni infrasettimanali ad aprile:dovrà ricorrere alAntonioha più volte confermato la stessa squadra nelle ultime uscite, avendo un solo impegno settimanale. Ildella gara contro il Sassuolo, per le ben note vicende legate al Covid, mettono i nerazzurri di fronte ad un calendario più fitto ad aprile. Come fa notare La Gazzetta dello Sport, saranno ben due i turni infrasettimanali ad aprile conche dovrà per forza di cose ricorrere al. Leggi su Calcionews24.com

