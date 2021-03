Inter, buone notizie per Aguero: il Chelsea si defila, ma occhio alla Juve (Di sabato 20 marzo 2021) Anche se siamo ancora in piena corsa per lo scudetto e la sessione estiva di calciomercato sembra attualmente un’utopia, così non è per le varie dirigenze delle squadre di Serie A, che sono già al lavoro per le future operazioni in entrata e in uscita. Caso speciale conta la dirigenza nerazzurra capitanata da Marotta, che vuole assolutamente L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Anche se siamo ancora in piena corsa per lo scudetto e la sessione estiva di calciomercato sembra attualmente un’utopia, così non è per le varie dirigenze delle squadre di Serie A, che sono già al lavoro per le future operazioni in entrata e in uscita. Caso speciale conta la dirigenza nerazzurra capitanata da Marotta, che vuole assolutamente L'articolo

Advertising

FcInterNewsit : Covid-19, buone notizie in casa Inter: negativi i tamponi di ieri del gruppo squadra - Bianca34874951 : RT @FcInterNewsit: Covid-19, buone notizie in casa Inter: negativi i tamponi di ieri del gruppo squadra - VincenzoLentin1 : RT @FcInterNewsit: Covid-19, buone notizie in casa Inter: negativi i tamponi di ieri del gruppo squadra - Ftbnews24 : @SerieA #Inter #Lukaku #InterSassuolo #SanSiro #Conte?? - GiorgioMantelli : RT @FcInterNewsit: Covid-19, buone notizie in casa Inter: negativi i tamponi di ieri del gruppo squadra -