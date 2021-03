Insulti sessisti a due consigliere | Savoi si dimette dalla presidenza della Lega Trentino

(Di sabato 20 marzo 2021) È bufera sul post scritto dal presidente, Alessandro, dopo che Alessia Ambrosi e Katia Rossato, dueprovinciali, sono usciteper passare a FdI. “E niente... Nella vita, come nella politica, i leoni restano leoni, i cani restano cani... E le troie restano Troie”, ha scritto, nel suo post. In seguito alle polemiche, ha deciso dirsi. “Io sottoscritto Alessandro, presidenteSalvini, con la presente rassegno le dimissioni dal ruolo di presidente del partito, onde evitare strumentalizzazioni politiche che possano recare danno alle battaglie ...

