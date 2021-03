Insulti razzisti a Simy | attaccante del Crotone | ' Godo se tuo figlio muore'

(Di sabato 20 marzo 2021) Ancora un caso di razzismo . In serie A, nel mondo del calcio. E ancora con un giocatore del. Dopo le offese ricevute da Adam Ounas - come ha raccontato lo stesso calciatore sui social - ...

MariaCr91296123 : RT @Fabio_DeBunker: Pesanti insulti a #Simy, calciatore del Crotone. Il virus del razzismo esiste ed è onnipresente. Zingaro di m...a, fr… - 501_tot : RT @Fabio_DeBunker: Pesanti insulti a #Simy, calciatore del Crotone. Il virus del razzismo esiste ed è onnipresente. Zingaro di m...a, fr… - infoitsport : Crotone, dopo Ounas anche Simy: insulti razzisti sui social - FOTO - Fabio_DeBunker : Pesanti insulti a #Simy, calciatore del Crotone. Il virus del razzismo esiste ed è onnipresente. Zingaro di m...a… - _BobRoger15_ : RT @salv_amoroso: Questa volta è #Simy a dover subire insulti razzisti e tremendamente offensivi da un utente Instagram. Proprio nella gior… -

Ennesimo episodio di razzismo ai danni di un giocatore del Crotone. Dopo le offese ricevute da Adam Ounas - denunciate dallo stesso calciatore sui social - stavolta è toccato a Simy finire nel mirino. Due settimane dopo l'episodio che ha visto protagonista Ounas, un altro deplorevole messaggio di insulti è stato indirizzato a un calciatore del Crotone, che come il suo compagno ha deciso di denuncia...