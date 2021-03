Infiltrazioni mafiose in Romagna, Manzoli: “Pressing dei clan su aziende “ (Di sabato 20 marzo 2021) In occasione della Giornata nazionale delle vittime della mafia, MMI intervista il consigliere comunale Massimo Manzoli sulle Infiltrazioni mafiose Il 21 marzo è la Giornata nazionale delle vittime innocenti della mafia. Cogliamo l’occasione per approfondire il tema delle Infiltrazioni mafiose al nord, in Emilia e in Romagna. Lo facciamo con Massimo Manzoli, consigliere comunale della lista civica Ravenna in Comune. Classe 1983, ingegnere meccanico, attivista per Emergency e curatore di “Emilia-Romagna, Cose Nostre”, dossier sulle mafie in Emilia-Romagna assieme a Gaetano Alessi e Davide Vittori. Infiltrazioni mafiose possibili grazie alle aziende della “zona ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021) In occasione della Giornata nazionale delle vittime della mafia, MMI intervista il consigliere comunale MassimosulleIl 21 marzo è la Giornata nazionale delle vittime innocenti della mafia. Cogliamo l’occasione per approfondire il tema delleal nord, in Emilia e in. Lo facciamo con Massimo, consigliere comunale della lista civica Ravenna in Comune. Classe 1983, ingegnere meccanico, attivista per Emergency e curatore di “Emilia-, Cose Nostre”, dossier sulle mafie in Emilia-assieme a Gaetano Alessi e Davide Vittori.possibili grazie alledella “zona ...

Ultime Notizie dalla rete : Infiltrazioni mafiose Cortina 2026, nasce il comitato di garanzia per vigilare sulle opere olimpiche CORTINA D'AMPEZZO - Nei progetti, nelle opere, nei servizi e nelle forniture per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano - Cortina 2026 ci dovrà essere la massima correttezza e trasparenza, ...

Cgil ricorda, il 21 marzo, le vittime innocenti della mafia ... vi è il forte rischio che mafia e corruzione possano aumentare il proprio business e procurare, con il prolungarsi della situazione emergenziale un forte aumento di infiltrazioni mafiose nell'...

"Consiglio su infiltrazioni mafiose" LA NAZIONE Lotta alle mafie, testimonianze in Consiglio E aggiunge: "Sappiamo bene che le infiltrazioni mafiose sono presenti da anni in Emilia-Romagna e che l’attuale clima di incertezza economica può favorire il proliferare di attività criminose".

"Controlli serrati nel fine settimana E guardia alta contro le infiltrazioni" e alla luce delle difficoltà economiche dovute alle restrizioni è necessaria la massima attenzione per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Di questo si è parlato giovedì mattina nella riunione ...

