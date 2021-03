Incredibile in Francia, censurato il nome di Samuel Paty. Colpa del filoislamismo di sinistra (Di sabato 20 marzo 2021) Samuel Paty, il professore decapitato da un fanatico per avere mostrato delle vignette su Maometto, non avrà il ricordo che merita in Patria. Incredibile ma vero nella Francia sempre più preda di deliri filoislamici e politicamente corretti. Il caso di Sciences Po e la censura sul nome di Samuel Paty Gli studenti del primo anno della prestigiosa scuola di studi politici Sciences Po, a Strasburgo, avevano indicato quello di Paty come nome da promuovere per i prossimi quattro anni. Ebbene la direzione dell’Istituto ha stabilito di scartare i nomi maschili in omaggio alla parità di genere. La cosa ha scatenato un dibattito acceso con gli studenti che hanno accusato la sinistra di calpestare la memoria di un martire della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 marzo 2021), il professore decapitato da un fanatico per avere mostrato delle vignette su Maometto, non avrà il ricordo che merita in Patria.ma vero nellasempre più preda di deliri filoislamici e politicamente corretti. Il caso di Sciences Po e la censura suldiGli studenti del primo anno della prestigiosa scuola di studi politici Sciences Po, a Strasburgo, avevano indicato quello dicomeda promuovere per i prossimi quattro anni. Ebbene la direzione dell’Istituto ha stabilito di scartare i nomi maschili in omaggio alla parità di genere. La cosa ha scatenato un dibattito acceso con gli studenti che hanno accusato ladi calpestare la memoria di un martire della ...

