In Europa EMUI 11 su Huawei Mate 20 da questo sabato

(Di sabato 20 marzo 2021) Arrivano indubbiamente indicazioni interessanti, questa mattina, per i tanti utenti che da mesi aspettano l’arrivo dell’aggiornamento con11 a bordo del proprio20. Indipendentemente dal fatto che abbiate deciso di puntare sulla versione standard del device o su quella Pro, infatti, da oggi 20 marzo sarà possibile procedere una volta per tutte con l’installazione del pacchetto software. Il rollout sarà graduale e a giorni riguarderà anche l’Italia, ma quello odierno resta il segnale che in tanti aspettavano da tempo. Segnalato inl’aggiornamento per20 con11 Provando ad andare oltre le informazioni base di queste ore, possiamo rifarci a quanto riportato daUpdate. A detta della fonte, infatti, il ...

Ci sono novità sul fronte degli smartphone Huawei e anche Honor, per dirla tutta. L'aggiornamento EMUI 11 potrebbe non essere ...
Inizia il rilascio dell'aggiornamento alla EMUI 11/Magic UI 4.0 per il gruppo di top di gamma composto da Honor 20, 20 Pro e View 20.