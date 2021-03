In arte Nino: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 20 marzo 2021) In arte Nino: trama, cast e streaming del film Questa sera, sabato 20 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda In arte Nino, film per la televisione diretto da Luca Manfredi e realizzato da Rai Fiction. Il film narra la vita dell’attore e regista italiano Nino Manfredi, interpretato da Elio Germano, negli anni che vanno dalla sua formazione agli esordi, ossia dal 1939 al 1959, e la sua frequentazione con la futura moglie Erminia Ferrari. Un modo per celebrarlo in vista dei 100 anni dalla nascita. Realizzato nel 2016, è stato trasmesso in prima visione su Rai 1 il 25 settembre 2017. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama In arte Nino ripercorre il viaggio di formazione dell’uomo e ... Leggi su tpi (Di sabato 20 marzo 2021) In: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 20 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Inper la televisione diretto da Luca Manfredi e realizzato da Rai Fiction. Ilnarra la vita dell’attore e regista italianoManfredi, interpretato da Elio Germano, negli anni che vanno dalla sua formazione agli esordi, ossia dal 1939 al 1959, e la sua frequentazione con la futura moglie Erminia Ferrari. Un modo per celebrarlo in vista dei 100 anni dalla nascita. Realizzato nel 2016, è stato trasmesso in prima visione su Rai 1 il 25 settembre 2017. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Inripercorre il viaggio di formazione dell’uomo e ...

