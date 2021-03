In arte Nino Manfredi film stasera in tv 20 marzo: cast, trama, curiosità, streaming (Di sabato 20 marzo 2021) In arte Nino è il film stasera in tv sabato 20 marzo 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVIn arte Nino Manfredi film stasera in tv: castLa regia è di Luca Manfredi. Il cast è composto da Elio Germano, Miriam Leone, Stefano Fresi, Leo Gullotta, Giorgio Tirabassi, Anna Ferruzzo, Massimo Wertmuller. Le musiche sono di Nicola Piovani.In arte Nino Manfredi film stasera in tv: ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 20 marzo 2021) Inè ilin tv sabato 202021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVInin tv:La regia è di Luca. Ilè composto da Elio Germano, Miriam Leone, Stefano Fresi, Leo Gullotta, Giorgio Tirabassi, Anna Ferruzzo, Massimo Wertmuller. Le musiche sono di Nicola Piovani.Inin tv: ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai1 il film tv “In arte Nino” - infoitcultura : Miriam Leone, nel ruolo di moglie di Manfredi nel film 'In Arte Nino' - infoitcultura : Su Rai1 il film tv ''In arte Nino'' - infoitcultura : Nino Manfredi: l'omaggio di Chili e Sky Arte per il centenario del grande attore - infoitcultura : In arte Nino, il film su Manfredi: trama e cast -