Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, 27 anni fa l'esecuzione. Un anno mezzo fa gip rigettò archiviazione e ordinò nuove indagini (Di sabato 20 marzo 2021) Sono passati 27 anni da quando il 20 marzo 1994 Ilaria Alpi e Miran Hrovatin vennero uccisi in circostanze misteriose a Mogadiscio, la capitale della Somalia. I due giornalisti stavano realizzando un reportage per il TG3 sui traffici illeciti di armi e rifiuti tossici tra la Somalia e l'Italia. Durante le indagini Alpi scoprì un traffico internazionale di rifiuti tossici prodotti nei Paesi industrializzati e dislocati in alcuni paesi africani in cambio di tangenti e di armi scambiate con i gruppi politici locali. Dopo l'intervista al signore della guerra di Bosaso, Abdullahi Mussa Bogor, che riferì di presunti stretti rapporti tra alcuni funzionari italiani con il governo di Mohammed Siad Barre alla fine degli anni ottanta, Alpi e ...

