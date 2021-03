Il weekend di primavera passa dalle nuvole alle schiarite (Di sabato 20 marzo 2021) Il weekend che ci porta dentro la primavera sarà in sintonia col calendario, a Bergamo? Risponde Stefano Nava con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE La Lombardia continua a essere interessata da una struttura depressionaria molto fredda in quota, con afflusso di correnti orientali. Maggior soleggiamento è atteso per domenica e lunedì in un contesto di temperature inferiori alle medie del periodo. Sabato 20 marzo 2021 Tempo Previsto: al mattino e al pomeriggio in prevalenza soleggiato in pianura, molto nuvoloso o coperto su Alpi e Prealpi. Nella sera-notte velature estese di nubi medio-alte in pianura a partire dai settori occidentali con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, molto nuvoloso o coperto su Alpi e Prealpi. Gelate in pianura. Precipitazioni assenti ovunque e per tutto il giorno. Temperature: minime ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 marzo 2021) Ilche ci porta dentro lasarà in sintonia col calendario, a Bergamo? Risponde Stefano Nava con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE La Lombardia continua a essere interessata da una struttura depressionaria molto fredda in quota, con afflusso di correnti orientali. Maggior soleggiamento è atteso per domenica e lunedì in un contesto di temperature inferiorimedie del periodo. Sabato 20 marzo 2021 Tempo Previsto: al mattino e al pomeriggio in prevalenza soleggiato in pianura, molto nuvoloso o coperto su Alpi e Prealpi. Nella sera-notte velature estese di nubi medio-alte in pianura a partire dai settori occidentali con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, molto nuvoloso o coperto su Alpi e Prealpi. Gelate in pianura. Precipitazioni assenti ovunque e per tutto il giorno. Temperature: minime ...

Ultime Notizie dalla rete : weekend primavera Florida nel caos, feste in spiaggia senza mascherina: aumentano i contagi Le feste in spiaggia Lo scorso weekend la Polizia di Miami ha interrotto una festa in spiaggia. ... ovvero la settimana di vacanza concessa agli studenti a inizio primavera. Molti, in questa occasione, ...

Un weekend di 'Apericoncert' organizzati dal Teatro Rigodon RIETI - L'Assessorato al Turismo del Comune di Rieti, dà il benvenuto alla primavera in arrivo con un festival musicale che prosegue il percorso già iniziato ad ottobre con la realizzazione del progetto visivo e sonoro del Museo Galleggiante sulle acque del fiume Velino nel ...

Primavera e papà da festeggiare nel weekend dei bambini LegnanoNews Meteo - sarà PIENO INVERNO nel WEEKEND dell'equinozio di primavera, con FREDDO e NEVE Meteo Italia weekend. SITUAZIONE. L'aria fredda cheaffluisce dal Nord Europa verso il Mediterraneopunterà oltre nel prossimo weekend e si inoltrerà fino al Nord Africa, generand ...

Nuvole e correnti fredde su Torino e provincia per il primo weekend di primavera La presenza in quota di correnti fredde ed umide di estrazione artico-marittima, potrebbe portare precipitazioni nevose nei settori pedemontani meridionali ed occidentali del Piemonte. Situazione in m ...

