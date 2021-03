Il voltafaccia di Draghi: dall’anatema sugli “evasori macellai” al condono “che aiuta la lotta all’evasione” (Di sabato 20 marzo 2021) Mario Draghi, ieri, lo ha ammesso: “Sì, è un condono”. Evviva la sincerità, ma quanto gli sarà costato rinnegare, in funzione di un governo che deve essere amato da tutto, contestato da pochi e non crollare nei sondaggi, annunciare di voler seguire l’odiata strada dei condoni nel Dl Sostegni. “Sarà limitato a una piccola platea, sotto un certo reddito e forse con minore disponibilità economica. Avrà impatti molto molto limitati”. Del resto qualcosa, dice il premier, non ha funzionato se nei magazzini si sono accumulati così tanti atti, ecco perché si rende necessaria una riforma del meccanismo di riscossione. Quando con Berlusconi era una cosa immorale fare le sanatorie Quello che ieri era immorale, oggi, ovviamente, è necessario: fila, no? Ciò che ad altri, compreso il governo Berlusconi, del 2010, non era permesso, in quanto nocivo all’economia e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 marzo 2021) Mario, ieri, lo ha ammesso: “Sì, è un”. Evviva la sincerità, ma quanto gli sarà costato rinnegare, in funzione di un governo che deve essere amato da tutto, contestato da pochi e non crollare nei sondaggi, annunciare di voler seguire l’odiata strada dei condoni nel Dl Sostegni. “Sarà limitato a una piccola platea, sotto un certo reddito e forse con minore disponibilità economica. Avrà impatti molto molto limitati”. Del resto qualcosa, dice il premier, non ha funzionato se nei magazzini si sono accumulati così tanti atti, ecco perché si rende necessaria una riforma del meccanismo di riscossione. Quando con Berlusconi era una cosa immorale fare le sanatorie Quello che ieri era immorale, oggi, ovviamente, è necessario: fila, no? Ciò che ad altri, compreso il governo Berlusconi, del 2010, non era permesso, in quanto nocivo all’economia e ...

