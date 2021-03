Il video di Draghi che parla di “interessi tedeschi” dietro lo stop ad AstraZeneca (Di sabato 20 marzo 2021) “La decisione su AstraZeneca non è stata presa per imitazione o per ‘interessi tedeschi’…”: Mario Draghi si concede anche l’ironia di calcare la voce sulle due parole “interessi tedeschi”. Succede durante la conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri che ha dato l’ok al Dl Sostegni quando cronisti lo sollecitano, per smentirle. Il presidente del Consiglio, come si vede nel video, accompagna le due parole con un gesto delle mani, per sottolineare l’idea di pressioni di Berlino sulle decisioni italiane. La decisione di sospendere AstraZeneca “non è stata presa per soddisfare interessi tedeschi”, dice. È stata la decisione di un governo “che cerca di mettersi nei panni dei cittadini”. La decisione ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 20 marzo 2021) “La decisione sunon è stata presa per imitazione o per ‘’…”: Mariosi concede anche l’ironia di calcare la voce sulle due parole “”. Succede durante la conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri che ha dato l’ok al Dl Sostegni quando cronisti lo sollecitano, per smentirle. Il presidente del Consiglio, come si vede nel, accompagna le due parole con un gesto delle mani, per sottolineare l’idea di pressioni di Berlino sulle decisioni italiane. La decisione di sospendere“non è stata presa per soddisfare”, dice. È stata la decisione di un governo “che cerca di mettersi nei panni dei cittadini”. La decisione ha ...

Advertising

lucianonobili : “Se a guidare il Paese c’è #Draghi e non Casalino, se a gestire vaccini c'è un servitore dello Stato come il genera… - sandrogozi : Il sisma politico aperto dal Governo #Draghi ha creato lo spazio per un movimento liberaldemocratico che punta a vi… - Corriere : «Stop ad AstraZeneca per interessi tedeschi?» Draghi ironico sgrana gli occhi - Mitramacco : RT @pietroraffa: Ed è subito 'INTERESSI TEDESCHI?' in loop #conferenzastampa #interessitedeschi #Draghi - DalpianoFabiola : 'La decisione non è stata presa per imitazione o per interessi tedeschi.' Grande . Non c'è storia . #iostoconDraghi -