Il vaccino si potrà fare anche in farmacia. Le cose da sapere

AGI - Un esercito di vaccinatori per il generale Figliuolo. Oltre ai camici bianchi impiegati negli ospedali e negli hub vaccinali e ai medici di famiglia, è previsto un massiccio arrivo di rinforzi con gli infermieri, gli odontoiatri, i pediatri. Ma anche i farmacisti saranno della partita: il Dl Sostegni approvato ieri stabilisce che il vaccino si potrà ricevere anche nelle farmacie, in via sperimentale, previa formazione specifica. Specifici accordi con i sindacati di categoria, sentito l'ordine professionale, disciplineranno "gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti". I farmacisti dovranno trasmettere "senza ritardo e con modalità telematiche sicure" i dati relativi alle vaccinazioni ...

