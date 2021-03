Il vaccino AstraZeneca, i timori dei cittadini e l’autogol del presidente Draghi che ha alimentato la paura (Di sabato 20 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha affermato, durante la sua prima conferenza stampa, che si vaccinerà con AstraZeneca. Chissà se avrebbe detto lo stesso nel caso in cui fosse arrivato dall’EMA un parere negativo sul vaccino anti Covid19 anglo-svedese. E’ comunque evidente che il Governo voglia correre ai ripari per tenere in piedi la campagna vaccinale dopo la sospensione precauzionale della quale è responsabile. Lo stesso Draghi, infatti, ammette in maniera evidente che la decisione è stata presa dal suo stesso esecutivo. «È un errore? No! Non è un errore», ha risposto il presidente Draghi a chi gli domandava se fosse sbagliata la decisione di sospendere il vaccino AstraZeneca in Italia. Le motivazioni sono racchiuse in ... Leggi su open.online (Di sabato 20 marzo 2021) Ildel Consiglio Marioha affermato, durante la sua prima conferenza stampa, che si vaccinerà con. Chissà se avrebbe detto lo stesso nel caso in cui fosse arrivato dall’EMA un parere negativo sulanti Covid19 anglo-svedese. E’ comunque evidente che il Governo voglia correre ai ripari per tenere in piedi la campagna vaccinale dopo la sospensione precauzionale della quale è responsabile. Lo stesso, infatti, ammette in maniera evidente che la decisione è stata presa dal suo stesso esecutivo. «È un errore? No! Non è un errore», ha risposto ila chi gli domandava se fosse sbagliata la decisione di sospendere ilin Italia. Le motivazioni sono racchiuse in ...

Advertising

classcnbc : +++ #AstraZeneca SCOPERTA POSSIBILE CAUSA COAGULI +++ Ricercatori in #Norvegia e in #Germania, hanno scoperto che… - davidefaraone : “Presidente, lei farà il vaccino AstraZeneca?” Chiede il giornalista. “Si, io non ho ancora fatto la prenotazione,… - Palazzo_Chigi : Draghi: 'Il Governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'#Ema. La somministrazione del vaccin… - analista1972 : @crjstjana la domanda è: sei #novax ? perché nessun vaccino è immune dai rischi. #Pfizer #PfizerBiontech… - Z3r0Rules : RT @AndreaV57418712: Ieri un mio cliente è stato male molto male,schiumava dalla bocca ed è stato portato con l’elicottero in ospedale d’ur… -