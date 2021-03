Il sorprendente aumento della libertà economica in Vietnam (Di sabato 20 marzo 2021) L’Index of Economic Freedom utilizza 12 indicatori per misurare la libertà economica di ciascuno dei 184 paesi analizzati. I paesi che si classificano in cima all’Index sono Singapore, Nuova Zelanda, Australia e Svizzera, mentre Cuba, Venezuela e Corea del Nord occupano gli ultimi posti. Il punteggio più alto realizzato è 89,7 (Singapore), il più basso è 5,2 (Corea del Nord). Il punteggio fatto realizzare dal Vietnam nell’ultima edizione dell’Index è 61,7, con un aumento di 2,9 punti rispetto all’anno precedente. Questo punteggio mette il Vietnam nella categoria dei paesi “moderatamente liberi” per la prima volta da quando esiste questa classifica. Il Vietnam ha avuto un successo straordinarioIl fatto che il Vietnam si collochi al 90° posto su 184 paesi può non ... Leggi su linkiesta (Di sabato 20 marzo 2021) L’Index of Economic Freedom utilizza 12 indicatori per misurare ladi ciascuno dei 184 paesi analizzati. I paesi che si classificano in cima all’Index sono Singapore, Nuova Zelanda, Australia e Svizzera, mentre Cuba, Venezuela e Corea del Nord occupano gli ultimi posti. Il punteggio più alto realizzato è 89,7 (Singapore), il più basso è 5,2 (Corea del Nord). Il punteggio fatto realizzare dalnell’ultima edizione dell’Index è 61,7, con undi 2,9 punti rispetto all’anno precedente. Questo punteggio mette ilnella categoria dei paesi “moderatamente liberi” per la prima volta da quando esiste questa classifica. Ilha avuto un successo straordinarioIl fatto che ilsi collochi al 90° posto su 184 paesi può non ...

Advertising

RFanciola : 426 casi in più rispetto allo scorso week-end, con ospedalizzazioni che marciano sul posto (-3) e decessi in lieve… - AnnigioGiovanni : @GenCar5 @SkySport Un'altra 'C'è stata una buona accelerazione con un aumento della velocità' In effetti è sorprendente... -