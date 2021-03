Il Segreto, anticipazioni 21 marzo: donna Begoña uccide Manuela? (Di sabato 20 marzo 2021) donna Begoña darà gravi segni di squilibrio mentale e come rivelano le anticipazioni Il Segreto inerenti la puntata in onda domenica 21 marzo, arriverà a compiere un gesto terribile. La donna getterà dalle scale Manuela e solo quando la crederà morta chiamerà i soccorsi. Marta si accorgerà che è ancora viva e manderà a chiamare il dottor Clemente, il quale dirà che la domestica potrebbe non risvegliarsi più. Nel frattempo, Raimundo riuscirà a comunicare con tutti muovendo le palpebre mentre Don Filiberto crederà che sia stato Tomas a salvare Alicia. Intanto, Dolores si prenderà il merito della guarigione di Belen. Infine, Marcela capirà che Emilia ha mentito e Tomas affronterà una volta per tutte Jean Pierre. Il Segreto, trama 21 ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 20 marzo 2021)darà gravi segni di squilibrio mentale e come rivelano leIlinerenti la puntata in onda domenica 21, arriverà a compiere un gesto terribile. Lagetterà dalle scalee solo quando la crederà morta chiamerà i soccorsi. Marta si accorgerà che è ancora viva e manderà a chiamare il dottor Clemente, il quale dirà che la domestica potrebbe non risvegliarsi più. Nel frattempo, Raimundo riuscirà a comunicare con tutti muovendo le palpebre mentre Don Filiberto crederà che sia stato Tomas a salvare Alicia. Intanto, Dolores si prenderà il merito della guarigione di Belen. Infine, Marcela capirà che Emilia ha mentito e Tomas affronterà una volta per tutte Jean Pierre. Il, trama 21 ...

Advertising

zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni dal 22 al 27 marzo 2021: Can scopre il segreto di Sanem! - #Daydreamer #Anticipazioni… - LauraBini11 : @Lubosplash @lellavr55 Nessuno,è un'ipotesi che ha iniziato ad uscire qui su Twitter dal momento in cui Dante è ent… - LauraBini11 : @lellavr55 No, in realtà le anticipazioni parlano di un 'legame tra Marta e Dante', nel senso che sembra si conosca… - redazionetvsoap : La scoperta fondamentale che tutti aspettavamo! #IlSegreto #Anticipazioni - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni: Manuela in bilico fra la vita e la morte - #Segreto #anticipazioni: #Manuela -