Il rischio contagio è sempre alto, lunedì Sardegna e Molise arancioni (Di sabato 20 marzo 2021) A preoccupare è anche l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva, per questo l'Istituto Superiore di Sanità chiede di continuare a mantenere rigorose misure di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 20 marzo 2021) A preoccupare è anche l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva, per questo l'Istituto Superiore di Sanità chiede di continuare a mantenere rigorose misure di ...

Advertising

AlbertoBagnai : Concludendo, questa è scienza: - evan7527 : RT @valy_s: I vaccini anti #Covid19 NON impediscono contagio e trasmissione,ma riducono la possibilità di malattia grave Caro @GiovanniToti… - robertacollu191 : @DebAttanasio @FabrizioMagist2 @SirDistruggere No. Io parlo di potenziali contagi con persone a rischio come appunt… - il_brigante07 : RT @valy_s: I vaccini anti #Covid19 NON impediscono contagio e trasmissione,ma riducono la possibilità di malattia grave Caro @GiovanniToti… - AZambo69 : RT @valy_s: I vaccini anti #Covid19 NON impediscono contagio e trasmissione,ma riducono la possibilità di malattia grave Caro @GiovanniToti… -