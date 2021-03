Il Real Madrid passa sul campo del Celta Vigo | 3-1 firmato dal solito Benzema doppietta e Asensio

(Di sabato 20 marzo 2021) Ilper 3-1 al Municipal de Balaidos,del: firme di) enel recupero. Per i padroni di casa aveva accorciato le distanze Santi Mina. Ora i Blancos sono a -3 dall’Atletico, che però ha una gara in meno e giocherà domani contro l’Alaves. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Kroos inventa, Benzema non perdona ?? Tutta l'aristocrazia tecnica del Real Madrid ?? #LaLiga #DAZN
Calcio: doppietta Benzema, il Real Madrid vola: Vince 3-1 in casa del Celta Vigo e si porta a -3 dall'Atletico

Le Merengues vincono 3-1 in Galizia grazie ai due gol del franco-algerino e ad Asencio nel recupero: Zidane sale momentaneamente al secondo posto in classifica superando il Barcellona ...
Secondo lo spagnolo ABC l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund Erling Haaland avrebbe messo il Real Madrid in cima alla lista.