Il premier britannico Boris Johnson riceve la prima dose del vaccino Astrazeneca. Le immagini (Di sabato 20 marzo 2021) Il premier britannico Boris Johnson ha ricevuto oggi a Londra la prima dose di vaccino anti-Covid come previsto per la sua fascia d’età (ha 56 anni). Johnson si è fatto iniettare il siero sviluppato a Oxford e prodotto da Astrazeneca, anche per dare l’esempio dopo la sospensione decisa da alcuni Paesi Ue a causa dei timori di effetti collaterali legati a singoli episodi di trombosi (prima delle rassicurazioni dell’agenzia europea del farmaco). Ieri Johnson aveva incoraggiato i connazionali sui benefici “largamente superiori ai rischi” dei vaccini approvati: incluso Astrazeneca, mai sospeso nel Regno Unito L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Ilha ricevuto oggi a Londra ladianti-Covid come previsto per la sua fascia d’età (ha 56 anni).si è fatto iniettare il siero sviluppato a Oxford e prodotto da, anche per dare l’esempio dopo la sospensione decisa da alcuni Paesi Ue a causa dei timori di effetti collaterali legati a singoli episodi di trombosi (delle rassicurazioni dell’agenzia europea del farmaco). Ieriaveva incoraggiato i connazionali sui benefici “largamente superiori ai rischi” dei vaccini approvati: incluso, mai sospeso nel Regno Unito L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

