Il post gara di Parma-Genoa | le parole dei mister

(Di sabato 20 marzo 2021) Roberto D’Aversa e Davide Ballardini hanno parlato ai microfoni neldi. Il match si è concluso con la vittoria degli ospiti per 1-2. Pellè aveva portato in vantaggio i crociati con una splendida rovesciata, ma nel secondo tempo una doppietta di Scamacca ha ribaltato la situazione. Cosa ha detto Roberto D’Aversa? Il tecnico ha parlato del match e della prestazione dei suoi giocatori. “Se analizziamo la partita sui numeri non c’è stata partita, conta però il risultato finale. Abbiamo avuto tre occasioni nell’area piccola, Perin è stato il migliore in campo e non c’è soddisfazione nel giocare così e perdere. Noi dobbiamo pensare ad ogni singola partita. Quando riprenderemo a Benevento ci sarà una partita importante, ma come ho detto non è definitiva. Mancano tante partite, la quota salvezza ...