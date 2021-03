Il “Pomodoro pelato di Napoli” sarà prodotto a Foggia. L’ira della Puglia contro la Campania (Di sabato 20 marzo 2021) Tra Puglia e Campania è guerra. Il motivo? Il Pomodoro. Cerchiamo di capire cosa è successo. Il ministero delle Politiche agricole, qualche giorno fa, ha valutato positivamente la domanda di registrazione del “Pomodoro pelato di Napoli” da parte dell’associazione dei trasformatori conservieri Anicav. Il problema è che pur portando Napoli nella denominazione, il Pomodoro sarà prodotto a Foggia, dove si concentra il 90% della produzione nazionale di pomodori. Da qui l’alzata di scudi della Puglia. Ne parlava ieri Repubblica Bari, oggi la Gazzetta del Mezzogiorno. È un argomento molto sentito in Puglia . La Regione Puglia ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 marzo 2021) Traè guerra. Il motivo? Il. Cerchiamo di capire cosa è successo. Il ministero delle Politiche agricole, qualche giorno fa, ha valutato positivamente la domanda di registrazione del “di” da parte dell’associazione dei trasformatori conservieri Anicav. Il problema è che pur portandonella denominazione, il, dove si concentra il 90%produzione nazionale di pomodori. Da qui l’alzata di scudi. Ne parlava ieri Repubblica Bari, oggi la Gazzetta del Mezzogiorno. È un argomento molto sentito in. La Regione...

