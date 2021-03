Il Manchester United cambia sponsor: addio Chevrolet, arriva TeamViewer (Di sabato 20 marzo 2021) Il Manchester United cambia sponsor e dopo anni con Chevrolet si affida a TeamViewer. Il club inglese ha annunciato in queste ore la firma con l'azienda che si occupa della creazione di software per la condivisione dei desktop a distanza. L'accordo porterà ai Red Devils 55 milioni di euro a stagione.La nota del Manchester Unitedcaption id="attachment 1106897" align="alignnone" width="766" Diallo, getty images/captionIl Manchester United ha annunciato di aver firmato un nuovo accordo quinquennale con la società tecnologica globale TeamViewer come principale partner di maglia. La partnership inizierà con la stagione 2021/2022. La partnership sfrutterà la potenza dell’impareggiabile piattaforma globale ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 marzo 2021) Ile dopo anni consi affida a. Il club inglese ha annunciato in queste ore la firma con l'azienda che si occupa della creazione di software per la condivisione dei desktop a distanza. L'accordo porterà ai Red Devils 55 milioni di euro a stagione.La nota delcaption id="attachment 1106897" align="alignnone" width="766" Diallo, getty images/captionIlha annunciato di aver firmato un nuovo accordo quinquennale con la società tecnologica globalecome principale partner di maglia. La partnership inizierà con la stagione 2021/2022. La partnership sfrutterà la potenza dell’impareggiabile piattaforma globale ...

