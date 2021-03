Il Gran Galà del Calcio | tutti i premiati

(Di sabato 20 marzo 2021) Come di consueto anche quest’anno si è tenuto il tradizionale appuntamento con ildelche assegna i premi Aic ai migliori protagonisti della scorsa stagione.del:chi sono stati i? Sulla base dei voti di allenatori, arbitri, ma soprattutto çalciatori e calciatrici di Serie A, sono statii migliori 11 per ruolo, il miglior allenatore dell’anno, società dell’anno, miglior arbitro, giocatore e giocatrice più votati in assoluto. Le categorie TOP 11: La formazione migliore della passata stagione: Donnarumma, Gosens, Bonucci, De Vrji, Theo Hernandez, Barella, Luis Alberto, Gomez, Dybala, Immobile, Ronaldo. MIGLIOR GIOCATORE 2020: Cristiano RonaldoFEMMINILE: ...

L'ennesimo riconoscimento ma la voglia di conquistarne altri. Cristiano Ronaldo è stato premiato ieri come miglior giocatore della serie A 2019 - 20 nell'ambito delGala Aic e dal suo account Instagram ringrazia i colleghi . "Non avrei potuto essere più felice e orgoglioso per la distinzione di Giocatore dell'Anno ottenuta per la seconda volta da quando sono ...... può fare bella mostra di sé anche un altro importante riconoscimento: quello di ' Giocatore dell'anno ' dell'AIC ricevuto nel corso deldel Calcio 2021. Cristiano Ronaldo è stato premiato ...