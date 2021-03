Il giudice meschino: trama e cast del film in onda il 21 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) Il giudice meschino, il film con protagonisti Luca Zingaretti e Luisa Ranieri tratta dall'omonimo romanzo di Mimmo Gangemi andrà in onda in replica domani 21 marzo su Raiuno. La trama del film, svela che Alberto Lenzi, pubblico ministero di Reggio Calabria si ritroverà ad indagare sulla morte dell'amico e collega Giorgio Mereggi vittima della 'ndrangheta e da quel giorno la sua vita cambierà completamente. Il giudice meschino: trama del film in onda il 21 marzo Il Pubblico Ministero di Reggio Calabria, Alberto Lenzi non è ben visto, in quanto è pigro ed indolente. e sembrerà non avere nessuna intenzione di lavorare. Si dedica a cose più piacevoli ed ha un matrimonio ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 20 marzo 2021) Il, ilcon protagonisti Luca Zingaretti e Luisa Ranieri tratta dall'omonimo romanzo di Mimmo Gangemi andrà inin replica domani 21su Raiuno. Ladel, svela che Alberto Lenzi, pubblico ministero di Reggio Calabria si ritroverà ad indagare sulla morte dell'amico e collega Giorgio Mereggi vittima della 'ndrangheta e da quel giorno la sua vita cambierà completamente. Ildelinil 21Il Pubblico Ministero di Reggio Calabria, Alberto Lenzi non è ben visto, in quanto è pigro ed indolente. e sembrerà non avere nessuna intenzione di lavorare. Si dedica a cose più piacevoli ed ha un matrimonio ...

