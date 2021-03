Il generale Figliuolo si vaccina con AstraZeneca (Di sabato 20 marzo 2021) Roma - Cinquecentomila vaccini al giorno dalla terza settimana di aprile. E l'80 per cento della popolazione vaccinata entro fine settembre. Sono gli obiettivi della campagna vaccinale italiana, ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 20 marzo 2021) Roma - Cinquecentomila vaccini al giorno dalla terza settimana di aprile. E l'80 per cento della popolazioneta entro fine settembre. Sono gli obiettivi della campagnale italiana, ...

Advertising

gennaromigliore : Oggi l’Italia con il Generale Figliuolo e la regia dell’esercito ha finalmente un Piano Vaccini. Oggi l’Italia è in… - matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - AMorelliMilano : Buone notizie, non solo vaccini ma anche terapie: Il Generale #Figliuolo acquista (sono già in distribuzione) 150.0… - PaolaTacconi : RT @taradri: #Draghi Crozza per la prima volta è il generale #Figliuolo: 'La differenza tra me e Arcuri? Le mostrine' - Il Fatto Quotidiano… - Lore2261984 : RT @LiciaRonzulli: Il generale #Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Curcio si sono vaccinati oggi con #ASTRAZENECA. Un ottimo segna… -