“Il filmato è chiaro | abbiamo deciso” Naufrago a rischio espulsione | il comunicato ufficiale dell’Isola dei famosi

(Di sabato 20 marzo 2021) Pochi giorni fa la produzionedeiera intervenuta per ammonire i concorrenti della Parasite Island, Fariba e Ubaldo, rei di avere acceso il fuoco con un assorbente. “Avete acceso il fuoco con un assorbente, materiale che non esiste in natura, per questo motivo dovete immediatamente spegnerlo, pena l’definitiva dall’Isola dei”. Per evitare l’eliminazione Fariba e Ubaldo hanno quindi spento il fuoco e provato a riaccenderlo. Ieri la notizia della possibiledi un. Sul canale social ufficiali de L’Isola dei2021 è apparso infatti unnel quale si legge che la produzione sta per prendere dei provvedimenti nei confronti di un: “La produzione sta valutando i ...

Advertising

lwtkvm : @patvoclo piú che altro il filmato é davvero tanto chiaro, quindi é palese sia stato fatto da persone che avevano d… - angelo33189429 : @RadioSavana @niforcheri Vedo solo una massa di deficienti che stanno a guardare e filmare...invece di dividere i d… - donpas52 : RT @eallorail_pd: @iacopo_melio E' chiaro che non aveva la minima idea di che cosa fosse. Probabilmente, inoltre, vedendo il filmato si i… - eallorail_pd : @iacopo_melio E' chiaro che non aveva la minima idea di che cosa fosse. Probabilmente, inoltre, vedendo il filmat… -

Ultime Notizie dalla rete : filmato chiaro

DavideMaggio.it

Il Feyenoord non ha questa somma, questo è. Quindi dovremmo adottare misure molto drastiche ... Parole confermate poi anche con uncondiviso su Twitter e su Instagram dal club nel quale ...Alex e Gabe non si vedono da circa otto anni: daldi presentazione che abbiamo visto in anteprima, non èil motivo per cui i due fratelli siano stati separati, ma è evidente sin da ...Diretta Milan Cagliari Primavera. Streaming video e tv del match valevole per la prima giornata di ritorno del campionato Primavera 1 ...Il Progetto 363 di Fiat continua ad essere al centro della nuova webseries lanciata in Brasile dalla casa automobilistica torinese. Il marchio di Stellantis sta sfruttando questa serie per promuovere ...