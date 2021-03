Il “fattore Stadium” e la voglia d’impresa | la Strega ha una strada da seguire

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un percorso netto. L’Allianzper la Juventus è tornato un fortino inespugnabile, ilche le ha consentito di dominare in Italia negli ultimi nove anni. Per muovere la classifica il Benevento dovrà produrre una sorta di miracolo, considerando che i bianconeri nelle ultime sette partite giocate tra le mura domestiche non solo hanno sempre vinto, ma hanno incassato la miseria di tre gol. Una media straordinaria quella della squadra di Pirlo, uscita prematuramente dalla Champions e chiamata adesso a una pronta reazione in campionato. Dagli ambienti piemontesi si dicono convinti di poter vincere tutte le restanti sfide di serie A, tenendo fede a una proiezione che li collocherebbe a fine stagione a 91 punti, quota che difficilmente negli ultimi anni non ha coinciso con il titolo. Dalle parole ai fatti ...