Il dramma di Luca Ward, la morte del padre improvvisa: aveva solo 58 anni (Di sabato 20 marzo 2021) L’apprezzatissimo Luca Ward ed i suoi altrettanto bravi fratelli avevano un papà molto famoso. Purtroppo lo hanno perso prematuramente. Luca Ward, e forse non tutti ne sono a conoscenza, è figlio d’arte. Come anche la sorella Monica ed il fratello Andrea. Tutti loro sono abilissimi doppiatori, attori e direttori del doppiaggio. Esattamente come il loro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 20 marzo 2021) L’apprezzatissimoed i suoi altrettanto bravi fratellino un papà molto famoso. Purtroppo lo hanno perso prematuramente., e forse non tutti ne sono a conoscenza, è figlio d’arte. Come anche la sorella Monica ed il fratello Andrea. Tutti loro sono abilissimi doppiatori, attori e direttori del doppiaggio. Esattamente come il loro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

AndreaTesta : @Luca_Mussati Il dramma è che c'è gente che lo ritiene un un'intellettuale - il_dipendente : @SelvaticoM @andyberg71 @lucabattanta @Luca_Fantuzzi Se non sa come funziona il processo non è un dramma, basta chi… - luca_cordoni : @marcocappato Caro Cappato, oltre al fine vita c'é di piú. Pensi all'urgenza di una #riforma del #dirittodifamiglia… - luca_socci : @PietroLazze Il dramma è che l’artefice di questo “ capolavoro”rischia di essere confermato ?? - pazzoperrep : Coronavirus Story (436) 26 marzo 2020 Maria Novella De Luca ci racconta perfettamente il dramma che stanno vivend… -