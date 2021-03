“Il decreto sostegni? L’ennesima presa in giro e vi spiego perché”

Leggi su ilparagone

(Di sabato 20 marzo 2021) di Pasquale Naccari, Tutela Nazionale Imprese Dall’8 marzo 2020 al 19 marzo 2021, per colpa del Covid, ma sopratutto a causa delle decisioni del governo, la mia attività è stata aperta 19 settimane. Ovvero, su un totale di 375 giorni, 242 sono state di chiusura. Persi 133 giorni di aperture serali. I costi, però, hanno continuato a correre ed ora, al netto dei ristori, dovrò trovare 90mila euro per coprire i costi generati dalla chiusura, non calcolando quelli generati dalle riaperture a singhiozzo! Per rispettare le norme del distanziamento, nel mio locale ho dovuto ridurre all’aperto il 35% dei posti a sedere, al chiuso il 45%. Ho speso per consulenze tecniche, per i separatori di plexiglas, per sanificare gli ambienti etcetc. Ho comprato non si sa quanti flaconi di gel igienizzante e mascherine. Nei giorni di apertura, ho dovuto sostenere il 100% dei costi a fronte di un calo ...