Il decreto legge con le regole di Pasqua e gli 8 motivi per spostarsi tra le Regioni (Di sabato 20 marzo 2021) Dalle seconde case al ricongiungimento con il partner: quali sono le deroghe al blocco della mobilità in vigore nelle aree arancioni e rosse e in quali circostanze ci si potrà spostare anche nei ... Leggi su today (Di sabato 20 marzo 2021) Dalle seconde case al ricongiungimento con il partner: quali sono le deroghe al blocco della mobilità in vigore nelle aree arancioni e rosse e in quali circostanze ci si potrà spostare anche nei ...

Advertising

RobertoBurioni : Draghi, lo facciamo questo decreto legge? - RobertoBurioni : Mi associo a questa richiesta di @GiovanniToti . Immediatamente obbligo vaccinale per sanitari con un decreto legge. - FedericoDinca : In Consiglio dei ministri abbiamo varato le nuove misure per il contenimento del contagio da #Covid19. Un Decreto L… - CronacheNuoresi : Ecco tutti i dettagli dal decreto legge #sostegni da 32 miliardi - #economia - michele22523332 : @borghi_claudio Onorevole nel percorso Parlamentare di conversione in Legge ci potrebbe essere la possibilità di pe… -