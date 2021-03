Il Commissario Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Curcio si sono vaccinati. Tutti e due con AstraZeneca (Di sabato 20 marzo 2021) sono passati al drive through della Difesa alla Cecchignola di Roma. Entrambi hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Coronavirus. Entrambi AstraZeneca. Entrambi hanno aspettato il loro turno in coda con altri cittadini e militari. Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio si sono vaccinati. La dose del vaccino è stata iniettata in una delle tende allestite nella struttura. Sempre alla Cecchignola, da oggi è cominciata anche la vaccinazione dei cittadini che appartengono alle categorie definite “fragili”. In tutta la giornata sono in programma una ventina di vaccinazioni ma ... Leggi su open.online (Di sabato 20 marzo 2021)passati al drive throughDifesa alla Cecchignola di Roma. Entrambi hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Coronavirus. Entrambi. Entrambi hanno aspettato il loro turno in coda con altri cittadini e militari. Ilstraordinario per l’emergenza Covid, Francesco, e il, Fabriziosi. La dose del vaccino è stata iniettata in una delle tende allestite nella struttura. Sempre alla Cecchignola, da oggi è cominciata anche la vaccinazione dei cittadini che appartengono alle categorie definite “fragili”. In tutta la giornatain programma una ventina di vaccinazioni ma ...

