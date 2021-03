Il circo dei diritti TV: mentre la Lega chiede a Sky di rivedere l'offerta, DAZN esagera: "Il 99% degli italiani ha la larga banda" (Di sabato 20 marzo 2021) Con una lettera Sky risponde alle richieste della Lega Calcio, che chiede alla Pay TV di rivedere l'offerta perché non va bene. DAZN intanto spara grosso: il 99% degli italiani avrebbe una connessione a larga banda adatta a vedere il calcio.... Leggi su dday (Di sabato 20 marzo 2021) Con una lettera Sky risponde alle richieste dellaCalcio, chealla Pay TV dil'perché non va bene.intanto spara grosso: il 99%avrebbe una connessione aadatta a vedere il calcio....

