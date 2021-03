Il certificato vaccinale da oggi nel Lazio. D'Amato: 'Prima regione in Italia a farlo' (Di sabato 20 marzo 2021) Nel arriva il certificato . È la Prima regione a emetterlo. 'Sul il Lazio è la Prima regione Italiana a popolare il fascicolo sanitario elettronico del singolo utente anche con questo certificato di ... Leggi su leggo (Di sabato 20 marzo 2021) Nel arriva il. È laa emetterlo. 'Sul ilè lana a popolare il fascicolo sanitario elettronico del singolo utente anche con questodi ...

