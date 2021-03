Il caso strano della Tari sospesa

(Di sabato 20 marzo 2021) di Aldo Schiedi (giornalista Punti di Vista Press) Il sindaco Rinaldo Melucci ha confermato la disponibilità dell’amministrazione a sospendere il pagamento2020 per tutti i lavoratori in cassa integrazione di Ilva in Amministrazione Straordinaria. La notizia è stata comunicata dal primo cittadino ai rappresentanti delle sigle dei metalmeccanici impegnate nella vertenza. «Confermiamo l’impegno, – ha spiegato il sindaco Melucci – avendo verificato naturalmente la fattibilità amministrativa del provvedimento. È un piccolo segnale che restituisce, però, la sintonia che abbiamo con lavoratori che stanno attraversando un periodo difficile. Parliamo di più di 500 cittadini residenti a Taranto, un terzo dell’intera platea, che vivono una condizione comune a tante altre categorie, per le quali stiamo già verificando l’applicabilità dello stesso ...

