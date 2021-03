Il belga Jasper Stuyven vince in volata la Milano-Sanremo (Di sabato 20 marzo 2021) AGI - È il belga Jasper Stuyven il vincitore della 112esima edizione della Milano-Sanremo. Il ciclista della Trek-Segafredo ha vinto in volata la sua prima grande 'Classica'. Stuyven ha preceduto sul traguardo di via Roma Caleb Ewan, Wout Van Aert, Peter Sagan, Mathieu Van Dee Poel. Ottavo l'italiano Sonny Colbrelli. "Non ho ancora realizzato di aver vinto, negli ultimi metri ho avuto la possibilità di riposare e ho dato nell'ultimo sprint, avevo ancora un po' di forza nelle gambe. Avevo pochissimo nelle gambe ma per fortuna è bastato". Questo il commento a caldo di Jasper Stuyven ai microfoni di Raidue, dopo aver vinto la Milano-Sanremo, sorprendendo tutti a due chilometri dall'arrivo costruendosi un vantaggio che è riuscito a mantenere nello sprint finale. "Dopo la discesa del Poggio ho provato ... Leggi su agi (Di sabato 20 marzo 2021) AGI - È il belga Jasper Stuyven il vincitore della 112esima edizione della. Il ciclista della Trek-Segafredo ha vinto inla sua prima grande 'Classica'. Stuyven ha preceduto sul traguardo di via Roma Caleb Ewan, Wout Van Aert, Peter Sagan, Mathieu Van Dee Poel. Ottavo l'italiano Sonny Colbrelli. "Non ho ancora realizzato di aver vinto, negli ultimi metri ho avuto la possibilità di riposare e ho dato nell'ultimo sprint, avevo ancora un po' di forza nelle gambe. Avevo pochissimo nelle gambe ma per fortuna è bastato". Questo il commento a caldo di Jasper Stuyven ai microfoni di Raidue, dopo aver vinto la, sorprendendo tutti a due chilometri dall'arrivo costruendosi un vantaggio che è riuscito a mantenere nello sprint finale. "Dopo la discesa del Poggio ho provato ...

Advertising

AcerboLivio : Il belga Jasper Stuyven vince in volata la Milano-Sanremo - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Il belga Jasper Stuyven vince in volata la Milano-Sanremo - Agenzia_Italia : Il belga Jasper Stuyven vince in volata la Milano-Sanremo - RaiSport : Jasper #Stuyven sorprende tutti e vince la #MilanoSanremo ??? Successo in volata per il corridore belga della… - giornaleradiofm : Il belga Stuyven vince la Milano-Sanremo: (ANSA) - ROMA, 20 MAR - Il belga Jasper Stuyven (Trek Seafredo) ha vinto… -

Ultime Notizie dalla rete : Il belga Jasper Stuyven vince volata Vaccino covid presto anche in farmacia, la novità in arrivo Read More Sport Milano - Sanremo 2021, Stuyven vince in volata 21 Marzo 2021 Jasper Stuyven vince in volata la Milano - Sanremo 2021. Il belga della Trek Segafredo si è imposto nella 112esima ...

Pasqua blindata: seconde case, regole e divieti ecco quali Regioni chiudono Read More Sport Milano - Sanremo 2021, Stuyven vince in volata 21 Marzo 2021 Jasper Stuyven vince in volata la Milano - Sanremo 2021. Il belga della Trek Segafredo si è imposto nella 112esima ...

Read More Sport Milano - Sanremo 2021,in21 Marzo 2021inla Milano - Sanremo 2021.della Trek Segafredo si è imposto nella 112esima ...Read More Sport Milano - Sanremo 2021,in21 Marzo 2021inla Milano - Sanremo 2021.della Trek Segafredo si è imposto nella 112esima ...