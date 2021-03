Il Bayern cala il poker allo Stoccarda nonostante l’uomo in meno Haaland agguanta il pari per il Dortmund

(Di sabato 20 marzo 2021) IlMonaco resta in 10 uomini per l’espulsione di Davies al 12?,ciò ne fa 4nel primo tempo (tripletta di Lewandowski) e riporta le distanze col Lipsia a 4 punti. La doppietta dinon basta, è 2-2 tra Colonia e Borussia. Ecco i risultati delle 15.30 di Bundesliga:Monaco-4-0 – 18?, 23?, 39? Lewandowski; 22? Gnabry; Werder Brema-Wolfsburg 1-2 – 9? aut. Sargent (WO); 42? Weghorst (WO); 45? Mohwald (WB) Colonia-Borussia2-2 – 3?, 90?(B); 35? Duda (C); 65? Jakobs (C) Eintracht Francoforte-Union Berlino 5-2 – 2?, 41? André Silva (E); 7?, 45’+3? Kruse (U); 35? aut. Andrich (E); 39? Kostic (E); 92? Chandler (E) Foto: Twitter Champions ...

Advertising

sportface2016 : #Bundesliga 2020/2021: il #BayernMunich cala il poker sullo #Stoccarda, #Haaland salva il #Dortmund - ansacalciosport : Germania: il Bayern Monaco cala il tris, ora la Lazio. Campioni d'Europa e mondo vincono a Brema con vista Champion… - ossobuco20111 : Germania: il Bayern Monaco cala il tris, ora la Lazio - CinqueNews : Il Bayern cala il tris al Werder Brema e attende la Lazio - ansa_lazio : Germania: il Bayern Monaco cala il tris, ora la Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern cala

alfredopedulla.com

Già al 39' ilil poker: Anton non riesce a contrastare Goretzka, il pallone arriva a Lewandowski che scaraventa la palla in rete. Lo Stoccarda fa poco per rientrare in gara: al 54' ......per sempre indimenticabile per tutti sarà invece ovviamente la vittoria per 8 - 2 delMonaco ... imperdibili per tutti gli appassionati di calcio, perché il numero delle partite, ma il loro ...Nonostante l’espulsione di Davies al 12’, la squadra di Flick domina e va in gol con la tripletta del centravanti e Gnabry. Il vantaggio in classifica sul Lipsia resta di 4 punti ...Stravincono il Bayern, il Francoforte e il Wolfsburg, pareggia invece il Borussia Dortmund. Che spettacolo Lewandoski e Haaland.