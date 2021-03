I sondaggi politici sgonfiano Draghi: in un mese -10% per il suo governo. La luna di miele è già finita? Intanto M5s cresce (Di sabato 20 marzo 2021) I sondaggi politici sgonfiano Mario Draghi. Per il neopresidente del Consiglio la luna di miele con l’opinione pubblica sembra già finita. E in un mese il suo governo perde il 10% del suo gradimento secondo Euromedia Research. Mentre anche gli altri istituti forniscono numeri simili. I sondaggi politici sgonfiano Draghi: in un mese -10% per il suo governo Il Fatto Quotidiano oggi mette a confronto i dati della fiducia nei confronti del nuovo governo di tre diversi istituti demoscopici. E il risultato è impietoso. Per Euromedia Research di Alessandra Ghisleri è al 47% (e partiva dal 57), secondo Aqua Group di Fabrizio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 20 marzo 2021) IMario. Per il neopresidente del Consiglio ladicon l’opinione pubblica sembra già. E in unil suoperde il 10% del suo gradimento secondo Euromedia Research. Mentre anche gli altri istituti forniscono numeri simili. I: in un-10% per il suoIl Fatto Quotidiano oggi mette a confronto i dati della fiducia nei confronti del nuovodi tre diversi istituti demoscopici. E il risultato è impietoso. Per Euromedia Research di Alessandra Ghisleri è al 47% (e partiva dal 57), secondo Aqua Group di Fabrizio ...

