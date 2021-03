I risultati di Serie B, 30ª giornata: l’Empoli non sbaglia un colpo, blitz promozione del Lecce. La classifica (Di sabato 20 marzo 2021) Si sono giocate partite molto importante per il campionato di Serie B, la 30ª giornata ha fornito interessanti indicazioni per le zona alte e basse della classifica, ma soprattutto per la promozione e la qualificazione ai playoff. Lo scontro salvezza tra Ascoli e Cremonese si è conclusa sul risultato di 0-0, poche occasioni da una parte e dall’altra. La sfida tra Pordenone e Pisa è stata rinviata a causa di alcuni casi di Coronavirus, l’Empoli vola sempre di più verso la promozione diretta grazie al successo casalingo contro l’Entella. Il Lecce fa la voce grossa e si conferma in grandissima forma, blitz contro il Frosinone. Bene il Vicenza contro il Pescara, mentre Reggiana e Cosenza si sono divise la posta. Tutti i risultati e la ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 marzo 2021) Si sono giocate partite molto importante per il campionato diB, la 30ªha fornito interessanti indicazioni per le zona alte e basse della, ma soprattutto per lae la qualificazione ai playoff. Lo scontro salvezza tra Ascoli e Cremonese si è conclusa sul risultato di 0-0, poche occasioni da una parte e dall’altra. La sfida tra Pordenone e Pisa è stata rinviata a causa di alcuni casi di Coronavirus,vola sempre di più verso ladiretta grazie al successo casalingo contro l’Entella. Ilfa la voce grossa e si conferma in grandissima forma,contro il Frosinone. Bene il Vicenza contro il Pescara, mentre Reggiana e Cosenza si sono divise la posta. Tutti ie la ...

I risultati in Serie B Goal.com Fermana a casa del Matelica a caccia della prima vittoria esterna per Cornacchini 5' di lettura 20/03/2021 - FERMO - In casa i biancorossi sono un rullo compressore mentre i gialloblù fuori vanno male, però in questo campionato ogni tanto si vedono risultati sorprendenti. Tra i can ...

Udinese-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici Udinese-Lazio è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

