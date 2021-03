I convocati di Roberto Mancini (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 38 i giocatori convocati dal Ct Roberto Mancini in vista dei tre impegni che la Nazionale dovrà affrontare per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022: contro l’Irlanda del Nord( 25 marzo a Parma), Bulgaria(28 marzo a Sofia) e Lituania (mercoledì 31 marzo). Quali sono i convocati di Roberto Mancini? Dei 38 convocati ci sono due novità: il difensore dell’Atalanta, Rafael Toloi, e il centrocampista dello Spezia, Matteo Ricvi. Il gruppo si radunerà domenica 21 marzo al Centro Tecnico di Coverciano e vi rimarrà fino alla vigilia della prima sfida con l’Irlanda del Nord prevista a Parma il 25 marzo. Il giorno dopo partenza dalla città emiliana per Sofia, e da lì, due giorni dopo trasferimento a Vilnius per l’ultimo impegno. La lista dei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 38 i giocatoridal Ctin vista dei tre impegni che la Nazionale dovrà affrontare per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022: contro l’Irlanda del Nord( 25 marzo a Parma), Bulgaria(28 marzo a Sofia) e Lituania (mercoledì 31 marzo). Quali sono idi? Dei 38ci sono due novità: il difensore dell’Atalanta, Rafael Toloi, e il centrocampista dello Spezia, Matteo Ricvi. Il gruppo si radunerà domenica 21 marzo al Centro Tecnico di Coverciano e vi rimarrà fino alla vigilia della prima sfida con l’Irlanda del Nord prevista a Parma il 25 marzo. Il giorno dopo partenza dalla città emiliana per Sofia, e da lì, due giorni dopo trasferimento a Vilnius per l’ultimo impegno. La lista dei ...

