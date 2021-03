Hockey ghiaccio, Alps League 2021: successi per Cortina, Gherdeina e Vipiteno in gara-1 dei pre-playoff, cade Renon (Di sabato 20 marzo 2021) Si sono aperti ufficialmente i pre-playoffs della Alps Hockey League 2020-2021. Mentre Lubiana, Jesenice, Val Pusteria e Asiago riposano in attesa dei quarti di finale, otto squadre stanno battagliando per raggiungere le teste di serie al turno successivo. In questo primo atto delle serie, Vipiteno fa lo sgambetto in casa dei Red Bull Juniors, Gherdeina passa in maniera larga sul ghiaccio di Feldkirch, quindi Cortina piega Bregenzerwald. Caduta pesante, invece, per Renon contro Lustenau. VEU Feldkirch – Gherdeina 2-5 (0-1 nella serie): splendido successo in trasferta per gli altoatesini in questa gara-1. Match che si sblocca con Nedved che segna l’1-0 dopo 13:48, ma i ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Si sono aperti ufficialmente i pre-s della2020-. Mentre Lubiana, Jesenice, Val Pusteria e Asiago riposano in attesa dei quarti di finale, otto squadre stanno battagliando per raggiungere le teste di serie al turnovo. In questo primo atto delle serie,fa lo sgambetto in casa dei Red Bull Juniors,passa in maniera larga suldi Feldkirch, quindipiega Bregenzerwald. Caduta pesante, invece, percontro Lustenau. VEU Feldkirch –2-5 (0-1 nella serie): splendido successo in trasferta per gli altoatesini in questa-1. Match che si sblocca con Nedved che segna l’1-0 dopo 13:48, ma i ...

