Highlights Irlanda-Inghilterra 32-18 | Rugby Sei Nazioni 2021 VIDEO

(Di sabato 20 marzo 2021) Glidi, quinta e ultima partita del Seidi. Le due formazioni danno vita ad una vita spettacolare, dove ad avere la meglio è l’: il risultato finale recita infatti 32-18. I padroni di casa avevano chiuso il primo tempo sul 20-6, grazie alle due mete realizzate prima da Earls al 20? e poi da Conan al 36?. Nel secondo tempo l’fa nettamente più fatica nel sviluppare buone trame e creare buone occasioni. L’, da canto suo, aveva trovato una meta con Earls al 49?, annullata però dal TMO. Al 64? viene espulso Aki per un placcaggio su Vunipola considerato alto dall’arbitro. L’capitalizza subito l’uomo in più con la meta di Youngs, ma ...

Advertising

Rugbymeet : Un calcio di Sexton regala la vittoria all’Irlanda dopo 80 minuti combattutissimi. Gli highlights di Murrayfield [V… - onrugby_it : Sei Nazioni 2021: gli highlights di Scozia-Irlanda -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Irlanda

OnRugby

... Spagna - Grecia , Svezia - Georgia Gruppo C : Bulgaria - Svizzera , Italia -del Nord ... Giovedì :: Gli EURO gol di Zlatan Ibrahimovi Il ritorno di Zlatan in nazionale Zlatan ha ...UAE Tour Viviani ci prova, vince Bennett: glidella 6tappa 2 ORE FA Percorso Il menu ... Seguono Paesi Bassi e Italia con quattro, Gran Bretagna con due,, Danimarca, Norvegia, Spagna ...Il video con gli highlights di Irlanda-Inghilterra, quinta e ultima partita del Sei Nazioni 2021 di rugby, terminata 32-18 ...Un'altra giornata da dimenticare per gli azzurri Gli highlights di Italia-Galles in 240 secondi ???????????????????? Highlights Italia-Galles 7-48, Rugby Sei Nazioni 2021 (VIDEO) (Di sabato 13 marzo 2 ...