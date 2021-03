Highlights e gol Colonia-Borussia Dortmund 2-2 | Bundesliga 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 20 marzo 2021) Glie i gol di, match valevole per la ventiseiesima giornata di, in cui i gialloneri sono riusciti ad agguantare un prezioso pareggio per 2-2 al 90? grazie alla doppietta realizzata dal solito Erling Braut Haaland che ha rimontato le reti di Duda e Jakobs. Ecco tutte le azioni salienti e le marcature della partita. 0-1 (3? HAALAND) 1-1 (35? DUDA) 2-1 (65? JAKOBS) 2-2 (90? HAALAND) SportFace.

Advertising

calciodangolo_ : Gli emiliani ribaltano il risultato in 45 minuti. Gol e highlights #CrotoneBologna - sportli26181512 : Huesca-Osasuna 0-0: Il match valido per la ventottesima giornata della Liga spagnola tra l'Huesca e l'Osasuna finis… - internewsit : VIDEO - Crotone-Bologna 2-3, Serie A: gol e highlights della partita - - AngoloNews2018 : Highlights Crotone-Bologna 2-3: Video Gol 28ª Giornata di Serie A - filadelfo72 : Highlights Crotone-Bologna 2-3: Video Gol 28ª Giornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Le pagelle edi Spezia - Cagliari 2 - 1, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A 2020/2021:... 2 nel primo tempo e 4 nella ripresa Assist: Gyasi, Bastoni, Ruganivittoria: ...Al Picco le occasioni si ripetono fin dalla prima frazione di gioco, ma è nel secondo tempo che arrivano i. Piccoli sblocca con il 4° centro in campionato, poi un grande Zoet tiene avanti la ...Crotone-Bologna 2-3 (2-0) Marcatori: 32' Messias (C), 40' rig. Simy (C), 62' Soumaoro (B), 70' Schouten (B), 84' Skov Olsen (B) CROTONE (3-4-3): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo (86 ...Il video con gli highlights e i gol di Everton-Manchester City 0-2, match dei quarti di finale di FA Cup 2020/2021. Le immagini salienti della sfida che vede la squadra di Guardiola conquistare l’enne ...