Highlights Celta Vigo-Real Madrid 1-3 VIDEO Liga 2020/2021

(Di sabato 20 marzo 2021) Ilcon glidi. La partita, valida per la 28esima giornata della, è terminata 1-3. Ospiti in vantaggio per 0-2 al 30? grazie alla doppietta di Benzema. Nel primo gol il francese trova la rete dopo un gran passaggio di Kroos, mentre per il secondo sfrutta un errore di controllo di Tapia. Al 40? Santi Mina riapre la partita. Ma a tempo scaduto, al 94?, arriva il gol di Asensio a chiudere i conti sull’1-3. 0-1 BENZEMA 0-2 BENZEMA 1-2 SANTI MINA 1-3 ASENSIO SportFace.