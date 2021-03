Guido Bertolaso, il medico che ha diretto la Protezione Civile per nove anni (Di sabato 20 marzo 2021) L’ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, è tornato in campo per il coronavirus. Tra le emergenze affrontate, il terremoto dell’Aquila. Guido Bertolaso nasce a Roma il giorno 20 marzo 1950. medico in giro per il mondo Dopo aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con lode nel 1977 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, perfeziona i suoi studi a Liverpool con un Master in malattie tropicali. All’età di 27 anni parte per l’Africa. Bertolaso viaggia tra Mali, Senegal, Burkina Faso, Niger e Somalia, arrivando in soccorso dove c’è ogni epidemia. In Cambogia, dopo la caduta di Pol Pot, viene inviato per amministrare il nuovo ospedale nella giungla. Ritorno in Italia Nel gennaio 1990 viene ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021) L’ex capo della, è tornato in campo per il coronavirus. Tra le emergenze affrontate, il terremoto dell’Aquila.nasce a Roma il giorno 20 marzo 1950.in giro per il mondo Dopo aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con lode nel 1977 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, perfeziona i suoi studi a Liverpool con un Master in malattie tropicali. All’età di 27parte per l’Africa.viaggia tra Mali, Senegal, Burkina Faso, Niger e Somalia, arrivando in soccorso dove c’è ogni epidemia. In Cambogia, dopo la caduta di Pol Pot, viene inviato per amministrare il nuovo ospedale nella giungla. Ritorno in Italia Nel gennaio 1990 viene ...

