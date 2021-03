Greta Scarano regina di fiction da Montalbano a Totti fino a «La promessa»

(Di sabato 20 marzo 2021)è la diva tv del momento. Sì, perché se l’attrice è nel pieno del successo da anni, i primi mesi del 2021 portano il suo nome un po’ dappertutto nelle produzioni per il piccolo schermo. Da venerdì 19 marzoè Ilary Blasi nella serie Sky su FrancescoSperavo de morì prima. La serie Sky Originals è uno dei titoli più attesi dell’anno e l’attrice ha avuto il ruolo della moglie del capitano, “raccontato” nella parte finale della sua carriera calcistica. Dettaglio simpatico, lei e Ilary Blasi sono cresciute nello stesso quartiere di Roma, ma si sono incontrate per la prima volta solo durante le riprese. Dal punto di vista del coinvolgimento emotivo del pubblico, sarà un successo più goduto. Poche settimane fa, infatti,è ...

ha accettato due grossi azzardi. Prima si è calata nei panni di Antonia, sconvolgendo la vita del Commissario Montalbano e, con lui, di tutti i suoi fan nell'ultimo episodio Il metodo ...In questi ultimi anni abbiamo visto il volto diin molti contesti diversi, dal cinema alla Tv, Rai, Mediaset, Sky. Ma il mondo della recitazione segue logiche tutte e in quest'anno in cui le cose possiamo guardarle solo sul piccolo ...Ha fatto perdere la testa al commissario Montalbano, ora interpreta Ilary Blasi. Compagna televisiva di due personaggi trasversalmente amati da tutti, oggi è lei la First Lady della fiction italiana.L'attrice è protagonista insieme a Pietro Castellitto di “Speravo de morì prima”, la serie Sky dedicata all'addio al calcio di Francesco Totti.