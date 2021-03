Greta Scarano, il video inedito su Instagram: come imita Ilary Blasi (Di sabato 20 marzo 2021) Protagonista della fiction Speravo de morì prima in onda su Sky Atlantic da oggi dedicata all’ultimo anno di carriera di Francesco Totti, Greta Scarano ha rivelato in una recente intervista quanto si è divertita ad interpretare Ilary Blasi, che considera non solo un’icona di bellezza ma anche una donna determinata a sdoganare il classico clichè della velina, una showgirl che è riuscita ad essere protagonista della sua vita e non solo di quella del compagno famoso. Greta Scarano: “Looking for Ilary (più o meno)” Sul suo account Instagram Greta ha condiviso molti momenti del lavoro fatto per realizzare la fiction di Sky, ha rivelato d’essersi impegnata per essere credibile come Ilary ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 20 marzo 2021) Protagonista della fiction Speravo de morì prima in onda su Sky Atlantic da oggi dedicata all’ultimo anno di carriera di Francesco Totti,ha rivelato in una recente intervista quanto si è divertita ad interpretare, che considera non solo un’icona di bellezza ma anche una donna determinata a sdoganare il classico clichè della velina, una showgirl che è riuscita ad essere protagonista della sua vita e non solo di quella del compagno famoso.: “Looking for(più o meno)” Sul suo accountha condiviso molti momenti del lavoro fatto per realizzare la fiction di Sky, ha rivelato d’essersi impegnata per essere credibile...

