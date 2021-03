Graduatorie ATA terza fascia 2021: esclusi i diplomandi di giugno, 22 aprile termine ultimo per conseguire i titoli (Di sabato 20 marzo 2021) Graduatorie ATA terza fascia: con il DM n. 50 del 3 marzo 2021 il Ministero ha stabilito per il periodo 22 marzo - 22 aprile 2021 la finestra temporale utile per la presentazione della domanda di inserimento/conferma/aggiornamento/depennamento, a seconda la situazione personale. Ci si può iscrivere per più profili, se in possesso del titolo di accesso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 marzo 2021)ATA: con il DM n. 50 del 3 marzoil Ministero ha stabilito per il periodo 22 marzo - 22la finestra temporale utile per la presentazione della domanda di inserimento/conferma/aggiornamento/depennamento, a seconda la situazione personale. Ci si può iscrivere per più profili, se in possesso del titolo di accesso. L'articolo .

