Governor of Poker | il perfetto mix tra gameplay | trama e Texas Hold’em!

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 20 marzo 2021)of, nelle sue 3 prime uscite, è la fortunata serie di videogiochi dedicata agli amanti delHold’em. Famosa in tutto il mondo, non stupisce il successo riscosso negli anni, essendo un frizzante mix di, divertimento e strategia.of: laCreata da Youdagames, la serie affonda le sue radici ormai nel 2008 con la sua prima uscita e da allora è stato un successo dietro l’altro con le successive edizioni. Dedicato interamente alHold’em,ofvanta una storyline semplice ma efficace che porta l’utente ad appassionarsi man mano che si procede nel gioco. Il gamer infatti è catapultato nel mondo del Far West, vestendo i ...